Лош късмет за Верстапен на „Нюрбургринг“, но ще получи лиценз

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен не успя днес да покрие изискванията за лиценз категория А за състезания на Северната дъга на „Нюрбургринг“ в дебюта си в сериите NLS. Но се очаква организаторите на шампионата все пак да му издадат такъв лиценз.

Днес Макс завъртя изискуемите 14 обиколки на Северната дъга зад волана на Порше Кайман от категорията Cup 3, като завърши на 7-о място в своя клас и на 27-а позиция в генералното подреждане.

Макс кара кола със 130 конски сили по-ниска мощност от другите, заради това, че Верстапен е новак, но шампионът във Формула 1 не успя да седне зад волана на другия Кайман, който трябваше да кара днес – от категория SP7, който претърпя инцидент.

Съотборникът на Макс Крис Лълам стартира от алеята пред боксовете с проблематичния Кайман с №89, но не успя да завърши първата обиколка и Верстапен остана без втория си задължителен финал, който се изисква за лиценз А. Но спортните комисари на шампионата са приели, че втората кола е записала старт на състезанието и въз основа на това ще издадат на Макс този лиценз.

Те оцениха високо представянето на Верстапен, който не допусна нито една грешка или инцидент в тези 14 обиколки и демонстрира високо темпо на сложната писта, при това в различни атмосферни условия.

Предполага се, че Верстапен няма да стартира в утрешните състезания от NLS на Северната дъга, но се очаква да се върне на „Зеления ад“ за състезанието на 27 септември, когато ще се бори за победата в генералното класиране с Ферари 296 GT3 на неговия екип Верстапен, като програмата му се изпълнява от Емил Фрай Рейсинг.

Снимки: Порше Моторспорт