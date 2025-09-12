Ахмед Хикмет: Свършихме доста работа и дано да си проличи

Едноименният тим на Ямбол гостува утре на Марица (Милево). Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Спечелихме убедително последния двубой. В паузата, заради нулев кръг за нас, свършихме доста работа. Очаквам да си проличи в предстоящото сериозно изпитание. Ще гостуваме на агресивен и много добре подготвен противник. В състава им са качествени изпълнители. Води ги опитен треньор. Ще има футболно надиграване. Ако играем, както в най-силните си мачове, шансовете ни за успех са значителни“, коментира пред Sportal.bg Ахмед Хикмет, треньор на ямболския тим.

