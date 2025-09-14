Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Аржентина, Австрия и Франция стигнаха финалния турнир на Купа “Дейвис”

Аржентина, Австрия и Франция стигнаха финалния турнир на Купа “Дейвис”

  • 14 сеп 2025 | 03:19
  • 97
  • 0
Аржентина, Австрия и Франция стигнаха финалния турнир на Купа “Дейвис”

Отборите на Аржентина, Австрия и Франция се класираха за финалния турнир на Купа "Дейвис", където по-рано участие си осигури и тимът на Германия, който е полуфиналист от миналото издание. Финалният турнир ще бъде в Болоня, а за него право на участие имат и домакините от Италия, които спечелиха турнира миналата година.

Аржентина също заслужи това право, след като Андреас Молтени и Орасио Себайос победиха на двойки нидерландците Сандер Арендс и Ботик ван Зандсхулп с 6:3, 7:5, което им осигури аванс от 3:0 в Гронинген. В крайна сметка южноамериканците спечелиха крайната победа с 3:1 успеха.

Франция се наложи над домакина Хърватия с 3:1. Корентен Муте даде тон за успеха с победа над ветеран Марин Чилич със 7:5, 6:4. Чилич бе загубил още в петък вечер и от Артюр Ридеркнеш след 2:6, 4:6. Третата победа бе дело отново на Муте, който надигра Дино Призмич в три сета - 6:4, 5:7, 6:1.

Австрия победи Унгария в много оспорван двубой с 3:2. Днес Юри Родионов постигна победа срещу Мартин Фучович с 6:2, 6:1. Решаващ бе и двубоят на двойки, в който Фабиан Марожан и Жомбор Пирос надиграха Александър Ерлер и Лукас Мидлер със 7:6 (4), 7:6 (2).

В друг мач Белгия води на Австралия с 2:0, след като четвъртфиналистът на Откритото първенство на САЩ наскоро Алекс Де Минор загуби от белгиеца Рафаел Колиньон с 5:7, 6:3, 3:6. Зизу Бергс постигна чист успех в другата среща срещу Джордан Томпсън със 7:6 (4), 6:4.

Следвай ни:

Още от Тенис

Загуба на Иван Иванов и равенство между България и Финландия след първия ден

Загуба на Иван Иванов и равенство между България и Финландия след първия ден

  • 13 сеп 2025 | 17:25
  • 12057
  • 11
Александър Василев: Това е мечтан дебют за мен

Александър Василев: Това е мечтан дебют за мен

  • 13 сеп 2025 | 15:59
  • 1290
  • 0
Германия се класира за финалите на Купа "Дейвис"

Германия се класира за финалите на Купа "Дейвис"

  • 13 сеп 2025 | 15:20
  • 836
  • 0
Водачката в схемата Адад Мая отпадна на четвъртфиналите пред родна публика в Сао Пауло

Водачката в схемата Адад Мая отпадна на четвъртфиналите пред родна публика в Сао Пауло

  • 13 сеп 2025 | 15:19
  • 874
  • 0
Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

  • 13 сеп 2025 | 14:50
  • 8639
  • 2
Министър Иван Пешев премира българските тенисисти Иван Иванов и Александър Василев

Министър Иван Пешев премира българските тенисисти Иван Иванов и Александър Василев

  • 13 сеп 2025 | 12:22
  • 1804
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 188954
  • 284
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 85310
  • 48
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 27757
  • 21
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 32289
  • 12
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 36961
  • 93
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 11374
  • 25