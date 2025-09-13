Абърдийн и Рейнджърс продължават без победа

Популярни
  Sportal.bg
  Премиършип, Шотландия
  13 сеп 2025
Абърдийн продължава да няма победа от началото на сезона в първенството. Българският вратар Димитър Митов не допусна гол, но неговият тим завърши 0:0 в домакинството си на Ливингстън. Абърдийн има само една точка след четири изиграни мача, която бе спечелена днес, няма отбелязан гол и е на последно място в класирането.

Домакините трябва да благодарят на Митов, че не стигна до загуба. Българският страж направи блестящо спасяване след удар от дистанция на Анди Уинтър в средата на втората част. Играчите на Джими Телин бяха изпратени с освирквания от феновете на “Питордри”

Рейнджърс също започна много слабо сезона. След четири поредни равенства днес тимът допусна домакинска загуба с 0:2 от Хартс. Ръсел Мартин стана първият мениджър на Рейнджърс, който не успяха да запише победа в първите си пет мача в първенството от 47 години. За Хартс пък това бе първи успех на “Айброкс” от август 2014 г. След този успех “сърцата” са на първо място в класирането преди утрешния мач на Селтик, който може да ги настигне.

Imago

