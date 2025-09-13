Абърдийн и Рейнджърс продължават без победа

Абърдийн продължава да няма победа от началото на сезона в първенството. Българският вратар Димитър Митов не допусна гол, но неговият тим завърши 0:0 в домакинството си на Ливингстън. Абърдийн има само една точка след четири изиграни мача, която бе спечелена днес, няма отбелязан гол и е на последно място в класирането.

Домакините трябва да благодарят на Митов, че не стигна до загуба. Българският страж направи блестящо спасяване след удар от дистанция на Анди Уинтър в средата на втората част. Играчите на Джими Телин бяха изпратени с освирквания от феновете на “Питордри”

Aberdeen gain their first point of the season with a 0-0 draw at home to Livingston.



However, still no goals or wins for Jimmy Thelin's men in the Scottish Premiership. pic.twitter.com/O5M7ySElSH — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) September 13, 2025

Рейнджърс също започна много слабо сезона. След четири поредни равенства днес тимът допусна домакинска загуба с 0:2 от Хартс. Ръсел Мартин стана първият мениджър на Рейнджърс, който не успяха да запише победа в първите си пет мача в първенството от 47 години. За Хартс пък това бе първи успех на “Айброкс” от август 2014 г. След този успех “сърцата” са на първо място в класирането преди утрешния мач на Селтик, който може да ги настигне.

2025 is the first time Rangers FC haven’t won any of their first 5 league games since 1978.



47 year record broken by Russell Martin. They are simply the best. pic.twitter.com/7OCjlmyEFj — Noah (@CelticNoah) September 13, 2025

Снимки: Imago