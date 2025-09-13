Популярни
Борнемут продължи с отличното си представяне

  • 13 сеп 2025 | 19:58
  • 858
  • 0

Борнемут записа трета поредна победа в първенство, след като надделя с 2:1 в домакинството си на Брайтън. “Черешките” започнаха отлично сезона, въпреки че през лятото се разделиха с доста основни играчи, а единственият мач, в който не взеха точки, беше гостуването на “Анфийлд”. Това е най-добрият старт в историята на Борнемут във Висшата лига.

Тимът на Ираола поведе след великолепен гол на Алекс Скот в 18-ата минута. Заслуга за попадението имаше и Антоан Семеньо, който задържа топката и го намери на границата на наказателното поле. Гостите не можеха да намерят ритъма си преди почивката, а трябваше и да правят две принудителни смени, след като Джак Хиншълууд и Максим Де Кайпер се контузиха.

“Чайките” се представиха по-добре през втората част. Каоро Митома изравни малко след почивката, след като се разписа с удар с глава. Семеньо обаче изведе Борнемут напред след час игра. Той се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение на Ван Хеке срещу Еванилсон.

Снимки: Imago

