Борнемут продължи с отличното си представяне

Борнемут записа трета поредна победа в първенство, след като надделя с 2:1 в домакинството си на Брайтън. “Черешките” започнаха отлично сезона, въпреки че през лятото се разделиха с доста основни играчи, а единственият мач, в който не взеха точки, беше гостуването на “Анфийлд”. Това е най-добрият старт в историята на Борнемут във Висшата лига.

Тимът на Ираола поведе след великолепен гол на Алекс Скот в 18-ата минута. Заслуга за попадението имаше и Антоан Семеньо, който задържа топката и го намери на границата на наказателното поле. Гостите не можеха да намерят ритъма си преди почивката, а трябваше и да правят две принудителни смени, след като Джак Хиншълууд и Максим Де Кайпер се контузиха.

A BIG win for Bournemouth, and they go up to THIRD in the table! pic.twitter.com/vTS6t57nlN — Premier League (@premierleague) September 13, 2025

“Чайките” се представиха по-добре през втората част. Каоро Митома изравни малко след почивката, след като се разписа с удар с глава. Семеньо обаче изведе Борнемут напред след час игра. Той се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение на Ван Хеке срещу Еванилсон.

Следвай ни:

Снимки: Imago