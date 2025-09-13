Популярни
РБ (Лайпциг) с нова крачка нагоре след гол на друг от новите

  • 13 сеп 2025 | 19:43
  • 606
  • 0
Разклатеният в началото на сезона РБ (Лайпциг) показа, че е успял да превъзмогне трудностите, след като постигна втора поредна победа в Бундеслигата. Този път тимът надви Майнц 05 с 1:0 като гост. Новото попълнение Йоан Бакайоко вкара атрактивен гол в 40-ата минута.

За белгиеца това е дебютно попадение за Лайпциг след трансфера му от ПСВ Айндховен. Така пък в предишния кръг с първи гол се отчете друг от новите в РБ - Ромуло.

Иначе Бакайоко удари и греда в 9-ата минута, но малко след това същия малшанс имаха и домакините.

През идната седмица Майнц 05 стартира участието си в основната фаза на Лига на конференциите, докато този РБ (Лайпциг) няма да играе в евротурнирите.

