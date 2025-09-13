Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, “червените“ се изправят срещу Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Бартош Курек: Трябва да подхождаме към всеки мач сякаш е финал и да се надяваме, че ще стигнем до истинския финал

Бартош Курек: Трябва да подхождаме към всеки мач сякаш е финал и да се надяваме, че ще стигнем до истинския финал

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 104
  • 0
Бартош Курек: Трябва да подхождаме към всеки мач сякаш е финал и да се надяваме, че ще стигнем до истинския финал

Капитанът и звезда на олимпийския и световен вицешампион Полша Бартош Курек заяви след категоричната победа над Румъния с 3:0 гейма на старта на Мондиал 2025 във Филипините, че трябва да подхождат към всеки мач сякаш е финал и да се надяват, че ще стигнат до истинския финал.

Полша удари Румъния за начало на Световното
Полша удари Румъния за начало на Световното

"Страхотно е да се върна в игра. Почивката, която си взех този сезон, не беше точно планирана, и трябваше да се постарая много, за да се върна във форма и да мога да бъда тук с отбора. Това е дълъг турнир и искаме да сме тук до края. Не идваме с конкретни очаквания, защото те са това, което те спира. Трябва само да излизаме на игрището и да подхождаме към всеки мач, сякаш е финал, и тогава се надяваме, че ще стигнем до истинския финал", сподели Курек след мача.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Михал Винярски: Днес не беше нашият ден

Михал Винярски: Днес не беше нашият ден

  • 13 сеп 2025 | 15:41
  • 1655
  • 1
Георг Гроцер: България свърши чудесна работа! Първият гейм бе решаващ

Георг Гроцер: България свърши чудесна работа! Първият гейм бе решаващ

  • 13 сеп 2025 | 15:37
  • 1775
  • 0
Адис Лагумджия: Невероятно е! Всички бяха срещу нас, но тази победа е една малка награда за нас

Адис Лагумджия: Невероятно е! Всички бяха срещу нас, но тази победа е една малка награда за нас

  • 13 сеп 2025 | 15:19
  • 1566
  • 0
Мика Кристенсън: Беше добро начало за нас

Мика Кристенсън: Беше добро начало за нас

  • 13 сеп 2025 | 15:16
  • 1043
  • 0
Алекс Николов: Турнирът едва сега започва! Само след 2 дни играем срещу много силния отбор на Словения

Алекс Николов: Турнирът едва сега започва! Само след 2 дни играем срещу много силния отбор на Словения

  • 13 сеп 2025 | 15:09
  • 5740
  • 4
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 13167
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Септември, "червените" с куп промени и нов капитан

11-те на ЦСКА и Септември, "червените" с куп промени и нов капитан

  • 13 сеп 2025 | 19:11
  • 10736
  • 7
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 54211
  • 44
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:39
  • 10122
  • 7
Ювентус 2:1 Интер, Йълдъз бързо върна преднината на домакините

Ювентус 2:1 Интер, Йълдъз бързо върна преднината на домакините

  • 13 сеп 2025 | 19:00
  • 4114
  • 0
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 15403
  • 61
Втора лига на живо: играе се на "Ивайло"

Втора лига на живо: играе се на "Ивайло"

  • 13 сеп 2025 | 19:00
  • 18400
  • 2