Бартош Курек: Трябва да подхождаме към всеки мач сякаш е финал и да се надяваме, че ще стигнем до истинския финал

Капитанът и звезда на олимпийския и световен вицешампион Полша Бартош Курек заяви след категоричната победа над Румъния с 3:0 гейма на старта на Мондиал 2025 във Филипините, че трябва да подхождат към всеки мач сякаш е финал и да се надяват, че ще стигнат до истинския финал.

"Страхотно е да се върна в игра. Почивката, която си взех този сезон, не беше точно планирана, и трябваше да се постарая много, за да се върна във форма и да мога да бъда тук с отбора. Това е дълъг турнир и искаме да сме тук до края. Не идваме с конкретни очаквания, защото те са това, което те спира. Трябва само да излизаме на игрището и да подхождаме към всеки мач, сякаш е финал, и тогава се надяваме, че ще стигнем до истинския финал", сподели Курек след мача.