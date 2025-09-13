Полша удари Румъния за начало на Световното

Олимпийският и световен шампион Полша тръгна с победа на Мондиал 2025 за мъже във Филипините. Играчите на Никола Гърбич удариха Румъния с 3:0 (34:32, 25:15, 25:19) в първия си мач от Група В на турнира, игран този следобед пред около 2000 зрители в зала Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

Нидерландия се справи с Катар на старта

Във втората си среща от групата "Дружина полска" ще излезе срещу отборът на Катар, който по-рано днес отстъпи на Нидерландия с 1:3 гейма. Срещата е в понеделник (15 септември) от 16,30 часа българско време. Преди това от 13,00 часа Румъния ще играе с "лалетата".

Най-полезни за Полша станаха Вилфредо Леон (1 блок и 2 аса) и капитанът Бартош Курек (2 блока и 1 ас) с 14 и 13 точки за победата.

За румънския тим единственият с двуцифров актив беше Адриан Ачобаницей, който завърши с 11 точки (1 блок и 1 ас).

ПОЛША - РУМЪНИЯ 3:0 (34:32, 25:15, 25:19)

ПОЛША: Марчин Коменда 1, Бартош Курек 13, Вилфредо Леон 14, Томаш Форнал 10, Норберт Хубер 5, Ян Кохановски 6 - Якуб Попивчак-либеро (Камил Семенюк 3, Артур Шалпук 1, Кевин Сасак 2, Ян Фирлек, Ян Новак, Шимон Якубишак, Максимилиан Граниечни-либеро)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

РУМЪНИЯ: Клаудиу Димитру 1, Рарес Балеан 6, Адриан Ачобаницей 11, Мирча Пеца 9, Бела Барта 3, Паул Тудор Магдаш 2 - Карол-Габриел Косински-либеро (Стефан Лупу 2, Александру Йонеску 3, Филип-Андрей Константин, Мариан Бала 4, Дан-Андрей Бутнару, Влад Кантор-либеро)

Старши треньор: СЕРДЖУ СТАНЧУ.

Снимки: en.volleyballworld.com