Победа и загуба за Георги "Jorko" Митев и CPH Wolves в днешния ден

Отборът на CPH Wolves и Георги "Jorko" Митев днес спечели един двубой и допусна едно поражение в професионалната сцена по Counter-Strike.

В първия си двубой Митев и компания срещнаха датския AaB, като спечелиха с категорично 2:0 (13-7, 13-10). Там именно българският талант записа 33 убийства и 1.36 рейтинг. Схватката бе елиминационна, като с победата си CPH се спасиха от отпадане от турнира CCT Season 3 Europe Series 6.

Във втората се среща "вълците" се изправиха срещу Spirit Academy. Класната академия надигра тима от Копенхаген с 1:2 (11-13, 13-4, 10-13) в първия рунд от Swiss фазата на Exort The Proving Grounds Season 4.

Снимка: HLTV