Красив автогол лиши Лийдс от точка
  13 сеп 2025
Фулъм победи с 1:0 Лийдс след автогол на Габриел Гудмундсон в 94-ата минута. Тогава шведският бранител засече по красив начин топката към собствената си врата и домакините стигнаха до първата си победа от началото на сезона. Българският национал Илия Груев бе на резервната скамейка на гостите, но не влезе в игра.

През първото полувреме на “Крейвън Котидж” преобладаваха грешките. Най-добрите възможности бяха удар с глава на Доминик Калвърт-Люин, който бе оставен непокрит, но стреля право в Лено, и изстрел на Шон Лонгстаф, който удари горната греда.

Лено трябваше да се справя и с опит на Антон Щах в началото на втората част. Фулъм имаше предимство от средата на второто полувреме, но опасните ситуации бяха рядкост. Карл Дарлоу направи отлично спасяване след удар от фал на Хари Уилсън. Домакините натиснаха към края и стигнаха до победата с известна доза късмет.

Снимки: Imago

