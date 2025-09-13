Нидерландия се справи с Катар на старта

Волейболистите от националния отбор на Нидерландия стартира с успех на Световното първенство във Филипините. Възпитаниците на Джоел Банкс се справиха и се наложиха над Катар с 3:1 (25:18, 25:23, 26:28, 25:23) в първата си среща от Група В на турнира, играна този следобед в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

Във вторите си двубои от групата "лалетата" ще излязат срещу Румъния, а Катар ще играе с олимпийския и световен вицешампион Полша. Мачовете са в понеделник (15 септември) от 13,00 и 16,30 часа българско време.

Над всички за Нидерландия бе Мишел Ахий с 20 точки (3 блока и 3 аса) за успеха. Том Купс (2 аса) и Бени Туйнстра (1 блок и 3 аса) добавиха още 17 и 15 точки за победата.

От друга страна натурализираният български разпределител Борислав Георгиев игра цял мач за Катар и завърши с 3 точки (2 блока).

Най-резултатен за катарците стана Юсеф Углаф със 17 точки (1 блок), докато Ренан Рибейро и Никола Вашич приключиха с по 11 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com