Нови попълнения от пейката донесоха късен обрат за Фрайбург срещу Щутгарт

Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, “червените“ се изправят срещу Септември – на живо със съставите
  • 13 сеп 2025 | 18:59
  • 443
  • 0
Фрайбург спечели първата си победа в Бундеслигата, след като спечели с 3:1 след обрат в последните десет минути на мача срещу Щутгарт в среща от 3-тия кръг на германския елит. Големите герои за домакините бяха влезлите от пейката нови попълнения Игор Матанович и Дери Шернхарт, които отбелязаха първите си голове за клуба.

Така Фрайбург вече записа първа победа и има 3 точки, като с толкова е и Щутгарт.

Щутгарт бе отборът, който пръв нанесе своя удар. В 20-ата минута националът на Германия Джейми Левелинг намери с центриране Ермедин Демирович, а босненският нападател изключително находчиво и красиво отбеляза с пета - 0:1 за швабите. Домакините отговориха с опасен изстрел на Ян Никлас-Бесте осем минути по-късно, който бе избит от национала на вратата на гостите Александер Нюбел.

Дълго време след това двата отбора се затрудняваха да създават чисти положения. Обратът за Фрайбург обаче стана факт в последните десетина минути на двубоя, а в герои за домакините се превърнаха две от резервите в отбора. Първо влезлият от пейката и привлечен от Айнтрахт (Франкфурт) Игор Матанович изравни, малко след като се появи в игра, след като засече центриране на Лукас Кюблер - 1:1.

Само пет минути по-късно пълният обрат бе налице. Друга от резервите - Дери Шернхарт получи отличен пас и стреля с диагонален удар. Нюбел успя да избие, но топката се върна в 22-годишното ново попълнение на Фрайбург, който с добавката си заби топката под гредата - 2:1 за домакините. Победата за тима на Юлиан Шустер бе подпечтатана окончателно след точно реализирана дузпа на Матанович в продължението на срещата, който вкара втория си гол за 3:1. В последните секунди на двубоя пък Йохан Манзамби от домакините си изкара ненужен червен за грубо нарушение и бе изгонен.

Снимки: Imago

