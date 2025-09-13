Нова победа и Хетафе събра изненадващ на този етап актив

Хетафе постигна трета победа от началото на сезона в Ла Лига и вече с изненадващо голям актив от 9 точки след едва четири кръга. Този път столичани надвиха новака Овиедо с 2:0 на свой терен в ранния двубой от съботната програма.

Домакините бяха господари на терена и заслужено спечелиха, но акцент в срещата беше неприятна случка от началото. В 6-ата минута Начо Видал от Овиедо и Диего Рико от Хетафе си удариха много тежко главите и мачът беше спрян за около 10 минути. Видал дори беше заменен и закаран в болница.

Паралелно по това фен на трибуните също се нуждаеше от медицинска помощ и всичко това донесе известно притеснение сред зрителите.

Прекъсването на мача доведе до 14-минутно добавено време на първата част, в което тимът на Хетафе вкара и двата си гола. Точно след удари с глава бяха Марио Мартин и Борха Майорал.

Между двете попадения пък гредата помогна на мадридчани след далечен удар.

После Овидео така и не успя да отговори с нищо съществено, като отборът дори не успя да уцели вратата за 90 минути. На всичко отгоре в 80-ата минута Виняс беше изгонен с директен червен картон. Така тимът остава с 3 точки на сметката си.