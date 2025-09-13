Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хетафе
  3. Нова победа и Хетафе събра изненадващ на този етап актив

Нова победа и Хетафе събра изненадващ на този етап актив

  • 13 сеп 2025 | 17:11
  • 431
  • 0

Хетафе постигна трета победа от началото на сезона в Ла Лига и вече с изненадващо голям актив от 9 точки след едва четири кръга. Този път столичани надвиха новака Овиедо с 2:0 на свой терен в ранния двубой от съботната програма.

Домакините бяха господари на терена и заслужено спечелиха, но акцент в срещата беше неприятна случка от началото. В 6-ата минута Начо Видал от Овиедо и Диего Рико от Хетафе си удариха много тежко главите и мачът беше спрян за около 10 минути. Видал дори беше заменен и закаран в болница.

Паралелно по това фен на трибуните също се нуждаеше от медицинска помощ и всичко това донесе известно притеснение сред зрителите.

Прекъсването на мача доведе до 14-минутно добавено време на първата част, в което тимът на Хетафе вкара и двата си гола. Точно след удари с глава бяха Марио Мартин и Борха Майорал.

Между двете попадения пък гредата помогна на мадридчани след далечен удар.

После Овидео така и не успя да отговори с нищо съществено, като отборът дори не успя да уцели вратата за 90 минути. На всичко отгоре в 80-ата минута Виняс беше изгонен с директен червен картон. Така тимът остава с 3 точки на сметката си.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луиш Фиго повежда тима на Португалия срещу отбора на Стоичков и Балъков

Луиш Фиго повежда тима на Португалия срещу отбора на Стоичков и Балъков

  • 13 сеп 2025 | 15:59
  • 953
  • 0
Още една легенда: Хенрик Ларсон ще показва, че вкарва и на 53 години

Още една легенда: Хенрик Ларсон ще показва, че вкарва и на 53 години

  • 13 сеп 2025 | 15:38
  • 943
  • 1
Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

  • 13 сеп 2025 | 16:28
  • 15424
  • 28
Ханзи Флик: Спечелихме титлата, защото всеки даваше 100% от себе си. Трябва да се върнем към това

Ханзи Флик: Спечелихме титлата, защото всеки даваше 100% от себе си. Трябва да се върнем към това

  • 13 сеп 2025 | 15:19
  • 561
  • 0
Ямал се прибрал контузен, в Барселона са ядосани на Де ла Фуенте

Ямал се прибрал контузен, в Барселона са ядосани на Де ла Фуенте

  • 13 сеп 2025 | 14:45
  • 6119
  • 12
Алегри: Изграждаме основите, за да може Милан да е в силна позиция през пролетта

Алегри: Изграждаме основите, за да може Милан да е в силна позиция през пролетта

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 3194
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Арда, натиск на гостите

Спартак (Варна) 0:0 Арда, натиск на гостите

  • 13 сеп 2025 | 18:10
  • 3593
  • 1
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 46166
  • 41
Втора лига на живо: трети гол за "акулите" срещу Вихрен

Втора лига на живо: трети гол за "акулите" срещу Вихрен

  • 13 сеп 2025 | 18:05
  • 10128
  • 0
Сосиедад 0:2 Реал Мадрид, гостите са с човек по-малко

Сосиедад 0:2 Реал Мадрид, гостите са с човек по-малко

  • 13 сеп 2025 | 17:15
  • 6074
  • 6
Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

  • 13 сеп 2025 | 16:28
  • 15424
  • 28
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 11370
  • 4