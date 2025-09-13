Популярни
  • 13 сеп 2025 | 16:12
  • 162
  • 0
Започна четвъртото издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 в Шумен

Пред сградата на Община Шумен започна четвъртото издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Спортът е сред основните приоритети на политиката на Община Шумен. Идеята ни е да дадем възможност на младите хора да се занимават със спорт. Този турнир съответства на политиката, която Шумен води, а тя е свързана с две основни посоки. Първата цел е да осигурим качествено образование, втората – младите хора да са здрави. А именно спортът осигурява това второ изискване. Винаги ще подкрепяме този турнир и всички спортни изяви в общината, изтъкна на откриването на форума кметът на община Шумен Христо Христов, цитиран от пресцентъра на местната администрация.

Марина Персенг и Георги Минчев от Фондация „Гален Темелков“ връчиха на кмета на Шумен поздравителен адрес в знак на благодарност за пълноценното партньорство, за оказаната досега подкрепа и за декларираното от страна на кмета намерение Общината всяка година устойчиво да бъде съорганизатор на спортната проява, допълниха от пресцентъра на Община Шумен.

Общината помага на Фондация „Гален Темелков“, като неправителствената организация е раздала 28 стипендии на бъдещи медици – лекари, акушерки и медицински сестри, което е основната кауза на фондацията, допълват от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА съобщи, турнирът Shumen GT 3×3 е двудневен, като в него участват десетки отбори от страната. Третият национален стрийтбол турнир Shumen GT 3x3 се състоя в Шумен на 7 и 8 септември 2024 г. на хеликоптерната площадка край паметник „Създатели на Българската държава" на Шуменското плато. В него се включиха десет мъжки отбора.

