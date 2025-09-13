Популярни
Вход / Регистрирай се
Александър Василев: Това е мечтан дебют за мен

  • 13 сеп 2025 | 15:59
Втората ракета на България за Купа "Дейвис" Александър Василев не скри радостта си след успеха си с 2:0 сета над 141-вия в световната ранглиста на сингъл Ото Виртанен в първия мач от сблъсъка срещу Финландия на кортовете на ТК "Локомотив Пловдив".

"Изключително щастлив съм, че записах победа тук пред тази страхотна публика в Пловдив. Радвам се, че трибуните бяха пълни и хората не спряха да ме подкрепят", заяви Василев, който записа своя дебют за България за Купа "Дейвис".

"Това е мечтан дебют за мен. Имаше притеснение, но това не ми повлия. За първи път играя пред такава публика и всичко беше страхотно. Това е само началото и целта ни е да спечелим мачовете с Финландия", каза още финалистът от тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ при юношите.

Снимки: Startphoto

