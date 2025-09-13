Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Германия се класира за финалите на Купа "Дейвис"

  13 сеп 2025
Трикратният шампион Германия надделя с 4:0 победи като гост на Япония и се класира за финалите на турнира за Купа "Дейвис". Седемте победители от мачовете този уикенд се класират за финалите през ноември, домакин на които е защитаващият титлата си тим на Италия в Болоня.

В отсъствието на звездата Александър Зверев, Ян-Ленард Щруф и Яник Ханфман спечелиха първите два сингъла вчера, а днес на двойки Кевин Кравиц и Тим Пуц надделяха над Йосуке Ватануки и Такеру Юдзуки с 6:3, 7:6(3), а Юстин Енгел победи Рей Сакамото с 6:3, 6:7(2), 10:7 за крайния успех.

Франция се доближи на един успех от финалната осмица, след като поведе с 2:0 на Хърватия. Дебютантът Корентен Муте даде отличен старт на 10-кратните шампиони в Осиек, като победи фаворита на домакините Дино Призмич с 6:4, 5:7, 6:1, преди 57-ият в света Артюр Риндеркнех да надделее над победителя от Откритото първенство на САЩ през 2014-а Марин Чилич с 6:4, 6:4.

В Гронинген домакините от Нидерландия се надяват да повторят миналогодишния си успех и достигането до финала, който загубиха от Италия, но те загубиха първите два сингъла от Аржентина. Йеспер Де Йонг беше победен с 6:4, 6:4 от Томас Ечевери, преди 21-вият в света Франсиско Серундоло да спечели срещу Ботич ван де Зандшулп със 7:6(1), 6:1.

Австрия е в добра позиция да изненада Унгария, след като също поведе с 2:0 в Дебрецен. Юрий Родионов се наложи над Фабиан Марожан с 6:2, 6:7(5), 7:5, а след това Лукас Ноймайер победи Мартон Фучович с 6:3, 3:6, 7:6(7).

САЩ, рекорден шампион в турнира (32) пъти и Чехия направиха 1:1 след първия ден в Делрей Бийч. Номер 5 в световната ранглиста Тейлър Фриц спечели с 6:4, 6:3 над Якуб Меншик, а Иржи Лехечка се наложи над Франсис Тиафо с 6:3, 6:2 само за 69 минути.

В Сидни Австралия отстъпва с 0:2 пред Белгия и намали шансовете си за достигане до финалите за Купа "Дейвис" за четвърта поредна година. В мач, който започва днес, Дания се изправя срещу шесткратния шампион Испания в Марбея. 

