Ханзи Флик: Спечелихме титлата, защото всеки даваше 100% от себе си. Трябва да се върнем към това

  • 13 сеп 2025 | 15:19
Наставникът на Барселона Ханзи Флик подготвя отбора си за подновяването на шампионата в Испания. В неделя вечер отборът приема Валенсия на тренировъчната си база. Германският треньор е гневен заради травмата на Ламин Ямал, а има и други контузени. Отборът е длъжник на феновете си заради разочароващото 1:1 срещу Райо Валекано преди паузата.

Ето какво заяви Флик по различни теми на своята пресконференция.

Валенсия
Треньорът им върши фантастична работа, адаптира се към съперниците.

Мач на стадион “Йохан Кройф”
Говорих с президента и той ми обясни ситуацията. Имам доверие и това няма да се отрази на отбора. Няма извинения – утре трябва да спечелим. Отборът е концентриран и ако трябва да се победи, ще победим. Нужни са са добра психика и нагласа на терена и да се види това, което искам да видя. За мен най-важното е отборът, винаги отборът, не отделен играч, а отборът и мисълта за това какво изисква от всеки футболист. Имаме невероятни фенове, обичам да работя в този клуб, за този клуб, да живея в този град – нищо не се е променило. Трябва да се борим 90 минути или повече, за да вземем трите точки.

Приемат ли футболистите добре това, че ще играят на този стадион?
Говорих с тях и те ми казаха, че нищо няма да им попречи. Когато играем на “Камп Ноу” пред 105 000 зрители, нещата ще се променят. Не е извинение (че играем там - б.р.), не мога да се оправдавам с такива неща. Валенсия също ще играе на този стадион. Срещу Комо вече спечелихме на този стадион.

Рафиня
Мисля, че той е добре, както и Роналд Араухо. И двамата са на много добро ниво.

Тиаго Алкантара
Много съм щастлив, че се върна, всички са щастливи, и аз съм щастлив. Не беше лесна задача да го убедим. Той внася опита си като играч, ще бъде още един член на треньорския щаб с голям опит. Виждам как младите футболисти го слушат с внимание.

Гави
Казвал съм го много пъти – Гави е сърцето на този отбор. Неговата нагласа на терена – той дава всичко и го прави за клуба. Страхувах се какво може да се случи на тренировките след тази тежка контузия, която претърпя, имах този страх. Но бих казал, че единственото, което трябва да прави, е да работи здраво и да не се напряга прекалено. Трябва да се върне, да влезе във форма. Нуждаем се от него уверен по отношение на коляното и тялото си.

Де Йонг и Марк Бернал
Френки няма да бъде на разположение за утре. Марк няма да е титуляр, но ще бъде на пейката, а следващата стъпка в процеса на възстановяване е точно тази – да е на линия. Имам желание да го видя на терена и да играе повече.

“Егото убива успеха” – не ви харесва да давате такива изявления?
За мен има неща, които се случват на терена, в съблекалнята, и това са неща, които трябва да реша. В крайна сметка за мен е важно, когато се играе, всички да се концентрират върху доброто на отбора. Всички знаят какво трябва да правят и ако допуснат грешка, могат да я поправят. Това е разликата между добри и отлични играчи. Това искам да виждам в моя отбор – всеки да знае какво трябва да прави. Ако мислиш, че днес съм дал само 50%, това не е достатъчно. Феновете заслужават 100% от всеки играч. Миналия сезон това ни донесе титлите и трябва да се върнем на този път.

