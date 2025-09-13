Популярни
Водачката в схемата Адад Мая отпадна на четвъртфиналите пред родна публика в Сао Пауло

  • 13 сеп 2025 | 15:19
  • 372
  • 0
Водачката в схемата Беатрис Адад Мая отпадна на четвъртфиналите пред родна публика в Сао Пауло (Бразилия) на турнира по тенис на твърди кортове WTA 250 с награден фонд 275 094 долара.

Петата поставена Рената Сарасуа (Мексико), която победи Мадисън Кийс в първия кръг на Откритото първенство на САЩ миналия месец, елиминира поставената под номер 1 Мая със 7:6(5), 6:3 в мач, продължил 2:15 часа.

Сарасуа преодоля пасив от 3:5 в първия сет, който взе след тайбрек, след което проби Адад Мая в предпоследния гейм на мача и така триумфира.

Непоставената индонезийка Джанис Тиен изненада поставената под номер 3 Александра Ийла (Филипини) с 6:4, 6:1, номер 6 Франческа Джоунс (Великобритания) елиминира номер 2 Солана Сиера (Аржентина) с 6:3, 6:4, а французойка Тянцоа Ражаона елиминира поставената под номер 8 Пана Удварди (Унгария) с 6:2, 6:4.

Тжен ще се изправи срещу Джоунс на полуфиналите в събота, докато Сарасуа излиза срещу Ражаона.

Снимки: Imago

