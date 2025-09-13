Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бонуси по 100 000 долара в подгряващите срещи на Канело-Крауфорд

  • 13 сеп 2025 | 13:57
  • 285
  • 0
Бойците, които ще мерят сили в подгряващата карта на събитието Канело Алварес срещу Терънс Крауфорд, имат възможност да спечелят солидни бонус.

В петък изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт обяви планове за бонуси „Представяне на вечерта“ и „Битка на вечерта“, които ще бъдат достъпни ексклузивно за бойците от подгряващата карта. Неговият бизнес партньор Турки Алалших ще раздаде по 100 000 долара за всяка от наградите.

Това е малко по-различна схема от галавечерите на UFC, където промоцията раздава два бонуса за „Представяне на вечерта“ заедно с бонус за „Битка на вечерта“, но всеки състезател има шанс да спечели наградата. Вместо това, тези бонуси от 100 000 долара са достъпни само за бойците от подгряващата карта, тъй като Канело и Крауфорд ще получат много по-големи хонорари и няма да участват в разпределението на тези конкретни награди.

В събота ще се проведат общо девет подгряващи битки, като в подглавното събитие Калъм Уолш, когото Уайт лично промотира и хвали през последните години, ще се изправи срещу Фернандо Варгас-младши.

