Терънс Крaуфорд и Канело Алварес заковаха по 75.9 кг. на кантара

След година на качване на килограми за историческия си двубой Терънс Крауфорд достигна рекордно за кариерата си тегло от 75.97 кг (167.5 паунда) в петък. Неоспоримият шампион в супер-средна категория Канело Алварес подходи към кантара като към рутинна процедура, показвайки абсолютно същото тегло.
На церемония зад кулисите в хотел „Фонтенбло“ 37-годишният Крауфорд официално си осигури възможността да се качи с две категории и да се опита да победи най-популярния боксьор в последните години. Битката ще бъде първият професионален боксов мач, провеждан на стадиона на НФЛ „Алиджънт Стейдиъм“.
Sportal.bg ще отразява в реално време супер-двубоя Канело срещу Крауфорд. Очаква се дуелът да започне около 06:00 часа в неделя сутрин (българско време).
Крауфорд 41-0 (31 с нокаут) се би за последно през август 2024 г. Тогава той се изкачи от полусредна категория, където през 2023 г. стана неоспорим шампион след победа над Ерол Спенс-младши, за да победи с минимална разлика по точки тогавашния шампион на WBA в категория до 69.8 кг Исраил Мадримов в Лос Анджелис.
Алварес, с актив 63-2-2 (39 с нокаут), ще бъде големият фаворит на публиката. Това стана ясно след мощните освирквания към Кроуфорд както при пристигането му, така и на пресконференцията в четвъртък в „Т-Мобайл Арена“.