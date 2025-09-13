Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Терънс Крaуфорд и Канело Алварес заковаха по 75.9 кг. на кантара

Терънс Крaуфорд и Канело Алварес заковаха по 75.9 кг. на кантара

  • 13 сеп 2025 | 13:46
  • 718
  • 0

След година на качване на килограми за историческия си двубой Терънс Крауфорд достигна рекордно за кариерата си тегло от 75.97 кг (167.5 паунда) в петък. Неоспоримият шампион в супер-средна категория Канело Алварес подходи към кантара като към рутинна процедура, показвайки абсолютно същото тегло.

На церемония зад кулисите в хотел „Фонтенбло“ 37-годишният Крауфорд официално си осигури възможността да се качи с две категории и да се опита да победи най-популярния боксьор в последните години. Битката ще бъде първият професионален боксов мач, провеждан на стадиона на НФЛ „Алиджънт Стейдиъм“.

Sportal.bg ще отразява в реално време супер-двубоя Канело срещу Крауфорд. Очаква се дуелът да започне около 06:00 часа в неделя сутрин (българско време).

Крауфорд 41-0 (31 с нокаут) се би за последно през август 2024 г. Тогава той се изкачи от полусредна категория, където през 2023 г. стана неоспорим шампион след победа над Ерол Спенс-младши, за да победи с минимална разлика по точки тогавашния шампион на WBA в категория до 69.8 кг Исраил Мадримов в Лос Анджелис.

Алварес, с актив 63-2-2 (39 с нокаут), ще бъде големият фаворит на публиката. Това стана ясно след мощните освирквания към Кроуфорд както при пристигането му, така и на пресконференцията в четвъртък в „Т-Мобайл Арена“.

