Министър Иван Пешев премира българските тенисисти Иван Иванов и Александър Василев

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев премира по Наредба №5 поставените под №1 и №2 в юношеския тенис Иван Иванов и Александър Василев, както и техните треньори Кристин Грозданов и Михаил Петров. Това се случи преди началото на срещата на националния отбор по тенис срещу тима на Финландия от Световна група I за Купа "Дейвис" в Пловдив.

В края на миналата седмица двамата играха изцяло български финал на US Open в турнира при 18-годишните. В двубоя помежду им Иванов спечели втората си титла от Големия шлем при юношите след тази от "Уимбълдън" през юли.

За двете титли Иван Иванов получи премия от 30 000 лева. Александър Василев бе премиран с 10 000 лева за достигането до финала в САЩ. Треньорите Кристин Грозданов и Михаил Петров получиха съответно 15 000 лева и 7 000 лева.

Министър Иван Пешев връчи чековете на двамата ни таланти преди техните срещи срещу финландските си съперници, а на треньорите наградите връчи зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев.

При победа над Финландия тимът ни ще играе квалификация за участие във финалите за Купа "Дейвис" през 2026 г., а при загуба ще трябва да се изправи в бараж за оставане в Световна група I.

В състава, обявен от капитана на България Валентин Димов, попадат още Александър Донски, Пьотр Нестеров и Янаки Милев.

Министър Пешев пожела успех на българските тенисисти в двубоите и изрази надежда за добро представяне на корта Пловдив.