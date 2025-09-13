Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елза Жакмо се класира за полуфиналите на турнира в Гуадалахара

Елза Жакмо се класира за полуфиналите на турнира в Гуадалахара

  • 13 сеп 2025 | 11:40
  • 138
  • 0
Елза Жакмо се класира за полуфиналите на турнира в Гуадалахара

Французойката Елза Жакмо на турнира по тенис за жени УТА 500 на твърди кортове в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд над 1 милион долара.

Жакмо записа обрат срещу шестата подставена Татяна Мария от Германия – 3:6, 6:4, 6:4 в двубой продължил 2:14 часа. Преди това представителката на Франция елиминира и номер 1 в схемата на състезанието- Елизе Мертенс (Белгия). Следващата и съперничка ще бъде колумбийката Емилиана Аранго, която победи канадката Марина Стакушич – 6:2, 6:3.

17-годишната Ива Йович (САЩ) продължи впечатляващото си представяне, елиминирайки Виктория Хименес Касинцева (Андора) с 6:3, 3:6, 7:6 (6) и да достигне за първи път в кариерата си до полуфиналите на турнир от УТА.

Йович ще спори за място на финал с Никола Бартункова от Чехия, която отстрани защитаващата титлата си и поставената под номер 4 Магдалена Фрех (Полша)-7:5, 6:4.

Следвай ни:

Още от Тенис

Джордж Лазаров и Михаил Иванов отпаднаха на четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

Джордж Лазаров и Михаил Иванов отпаднаха на четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

  • 12 сеп 2025 | 16:48
  • 449
  • 0
Откриват най-новия тенис комплекс в Пловдив

Откриват най-новия тенис комплекс в Пловдив

  • 12 сеп 2025 | 16:44
  • 710
  • 0
Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Букурещ

Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Букурещ

  • 12 сеп 2025 | 16:35
  • 677
  • 0
Александър Василев и Ото Виртанен дават начало на сблъсъка България - Финландия

Александър Василев и Ото Виртанен дават начало на сблъсъка България - Финландия

  • 12 сеп 2025 | 13:25
  • 1567
  • 0
Карлос Алкарас потвърди участие на турнира "Лейвър къп"

Карлос Алкарас потвърди участие на турнира "Лейвър къп"

  • 12 сеп 2025 | 13:22
  • 910
  • 0
Първите две поставени в схемата отпаднах в Гуадалахара

Първите две поставени в схемата отпаднах в Гуадалахара

  • 12 сеп 2025 | 10:10
  • 668
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 10798
  • 11
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 11747
  • 17
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 4351
  • 1
ЦСКА 1948 взе бивш младежки национал на Германия

ЦСКА 1948 взе бивш младежки национал на Германия

  • 13 сеп 2025 | 10:50
  • 1895
  • 1
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 2972
  • 3
Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

  • 13 сеп 2025 | 06:25
  • 6258
  • 2