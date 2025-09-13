Популярни
  Фиорентина
  Бове се сбогува емоционално с Фиорентина 10 месеца след сърдечния арест

Бове се сбогува емоционално с Фиорентина 10 месеца след сърдечния арест

  • 13 сеп 2025 | 03:36
  • 181
  • 0
Бове се сбогува емоционално с Фиорентина 10 месеца след сърдечния арест

Едоардо Бове написа емоционално прощално съобщение до Фиорентина, привържениците и град Флоренция почти 10 месеца след плашещия сърдечен арест в мача от Серия "А" срещу Интер през декември 2024 година. Двубоят беше прекъснат малко след началния съдийски сигнал, когато Бове се свлече на земята без топка и изглеждаше, че губи съзнание.

23-годишният футболист, който по това време беше под наем във Фиорентина от Рома с опция за закупуване, беше откаран по спешност в болница, за кратко приет в интензивно отделение, а по-късно му беше поставен дефибрилатор.

Оттогава Бове се възстанови напълно, но строгите правила и разпоредби в Италия, свързани със сърдечни проблеми, означават, че продължаването на кариерата му в Серия "А" все още не е възможно. Той няма да може да играе в италианския елит с дефибрилатор, но може да го направи в чужбина, подобно на Кристиан Ериксен, който се присъедини към Брентфорд, след като напусна Интер след своя сърдечен арест през 2021 година.

По време на инцидента Бове беше под наем във Фиорентина от Рома с опция за закупуване. Този договор за наем вече изтече и "виолетовите" не активираха опцията за закупуване, което означава, че Бове остава играч на Рома.

Бившият младежки национал на Италия посети „Виола Парк“ по-рано тази седмица, за да се сбогува с някои от бившите си колеги, а след това публикува съобщение до привържениците в социалните си мрежи.

„Скъпа Фиорентина, благодаря ти от дъното на сърцето си“, написа Бове. - Ти беше до мен в най-трудния момент от живота ми и никога няма да го забравя. Опитахме по всякакъв начин. Иска ми се обаче да мисля, че нашата обща история не свършва тук.“

„Скъпи фиорентинци, за толкова кратко време успяхте да заемете специално място в сърцето ми. Винаги ще нося със себе си вашата безусловна любов. Нашият войнски дух никога няма да бъде укротен.“

„Скъпа Флоренция, пристигнах в момент на слабост, а ти веднага ме накара да се почувствам като у дома си. След това паднах, а ти ми даде силата да се изправя. Завинаги ще съм ти благодарен", добави Бове.

Снимки: Gettyimages

