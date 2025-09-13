Популярни
АЕК се подсили с бивш португалски национал

  • 13 сеп 2025 | 02:17
  • 135
  • 0
В деня, в който продаде Антони Марсиал на мексиканския Монтерей, АЕК осъществи и силен входящ трансфер. Гръцкият гранд привлече под наем от Бешикташ халфа Жоао Марио.

Договорът на 32-годишния португалец е до края на сезона. Той има контракт с Бешикташ до 2027 година, но не попада в сметките на старши треньора Серген Ялчън.

От началото на сезона Жоао Марио изигра 3 мача и вкара 1 гол във всички турнири.

Бившият португалски национал е носил екипите на Спортинг (Лисабон), Витория (Сетубал), Интер, Уест Хам, Локомотив (Москва) Бенфика и Бешикташ.

