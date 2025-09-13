Два финала за България на турнира по бадминтон в Белгия

Стефани Стоева, Габриела Стоева и Калояна Налбантова достигнаха до финалите съответно на двойки жени и на единично жени на международния турнир по бадминтон в Льовен (Белгия).

Сестрите, които са поставени под номер 1, постигнаха трети пореден успех в надпреварата и елиминираха на полуфиналите номер 3 Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:11, 21:14 за 33 минути.

Срещата беше равностойна само до средата на първия гейм, след което българките доминираха изцяло на корта.

За титлата утре Стефани Стоева и Габриела Стоева, пети от Олимпийските игри в Париж 2024 и от Световното първенство в Париж 2025, ще играят с победителките от двубоя между Наташа Антонисен и Амалия Сесил Кудск (Дания) и номер 2 Киара Торънс и Джули Макферсън (Шотландия).

Втората в схемата на единично Калояна Налбантова записа четвърта победа. На полуфиналите тя се наложи над Ранитхма Ляанедж (Шри Ланка) с 21:16, 21:13 за 34 минути и достигна първи финал от турнир "International Challenge" в кариерата си.

В спора за златното отличие 19-годишната българка излиза утре срещу Юй Вей Пън (Тайван).