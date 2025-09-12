Популярни
Сестри Стоеви и Калояна Налбантова си осигуриха медали от турнира в Белгия

  • 12 сеп 2025 | 16:46
  • 156
  • 0
Стефани Стоева и Габриела Стоева на двойки, както и Калояна Налбантова на единично се класираха за полуфиналите и така си гарантираха медали от международния турнир по бадминтон в Льовен (Белгия).

Сестрите, които са поставени под номер 1, победиха във втория си двубой Лиза Куртин и Сиан Кели (Англия) с 21:12, 21:13 за 24 минути.

В спор за място на финала Стефани и Габриела Стоева ще играят по-късно днес срещу номер 3 Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция).

Втората в схемата на единично Калояна Налбантова постигна трети успех. На четвъртфиналите тя се наложи лесно над Анна Сиес Риберг (Дания) с 21:11, 21:5 за 26 минути.

Следващата съперничка на българката ще бъде Ранитхма Ляанедж (Шри Ланка).

На двойки жени Гергана Павлова и Христомира Поповска отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от датчанките Наташа Антонисен и Амалия Сесил Кудск с 16:21, 16:21 за 34 минути.

