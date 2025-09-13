Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пешич си тръгва, Сърбия търси нов селекционер

Пешич си тръгва, Сърбия търси нов селекционер

  • 13 сеп 2025 | 06:00
  • 247
  • 0
Пешич си тръгва, Сърбия търси нов селекционер

Националният отбор на Сърбия по баскетбол ще има нов селекционер след провала на ЕвроБаскет 2025 и загубата от Финландия на осминафиналите. Това потвърди настоящият старши треньор Светислав Пешич.

„Орлите“ се сринаха още в първия мач от елиминациите в Рига. След четири победи и една загуба в груповата фаза, Сърбия претърпя фатален неуспех още на осминафиналите. Веднага след края на двубоя бяха повдигнати въпроси относно бъдещето на Пешич начело на Сърбия. Въпреки че при пристигането си в Белград той заяви, че няма да подава оставка, изглежда, че ще се оттегли от поста, но ще помогне на президента на КФС Небойша Чович при избора на нов.

Въпреки фиаското федерацията застана зад Пешич и насрочи разговори за бъдещето му
Въпреки фиаското федерацията застана зад Пешич и насрочи разговори за бъдещето му

Дойде време да се намери нов треньор, който ще може да продължи това, което започнахме. Обещах на Чович, че ще изпълня докрай ролята, която ми възложи при избора на нов селекционер", заяви Пешич пред "Политика".

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Опитният специалист спечели сребро на Световното първенство през 2023 година, както и бронзов медал миналата година на Олимпийските игри. В първия си мандат като селекционер на тогавашна Югославия Пешич стана европейски шампион през 2001 година и световен шампион през 2002 година. Кой ще бъде новият селекционер, вероятно ще стане ясно през следващите дни.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Джабари Паркър пред Sportal: Нямах представа каква ще бъде атмосферата, но беше много приятно

Джабари Паркър пред Sportal: Нямах представа каква ще бъде атмосферата, но беше много приятно

  • 12 сеп 2025 | 23:46
  • 1558
  • 0
В Белград със Sportal.bg: Изумителни кадри от супердербито Партизан - ПАОК

В Белград със Sportal.bg: Изумителни кадри от супердербито Партизан - ПАОК

  • 12 сеп 2025 | 23:46
  • 17029
  • 3
Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

  • 12 сеп 2025 | 22:44
  • 14474
  • 6
Илияна Йотова след победата на националния тим по баскетбол на колички: Видях невероятен дух

Илияна Йотова след победата на националния тим по баскетбол на колички: Видях невероятен дух

  • 12 сеп 2025 | 21:49
  • 1071
  • 3
Шумен надви Левски в София

Шумен надви Левски в София

  • 12 сеп 2025 | 20:44
  • 1294
  • 0
Историческа титла за България на Европейското в Самоков

Историческа титла за България на Европейското в Самоков

  • 12 сеп 2025 | 20:28
  • 1677
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  • 12 сеп 2025 | 22:13
  • 24657
  • 32
Монтана продължи свободното падане на Ботев (Пд), "канарчетата" удариха дъното

Монтана продължи свободното падане на Ботев (Пд), "канарчетата" удариха дъното

  • 12 сеп 2025 | 21:45
  • 28681
  • 40
Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

  • 12 сеп 2025 | 22:44
  • 14474
  • 6
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

  • 12 сеп 2025 | 15:06
  • 23486
  • 16
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 53986
  • 91
Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

  • 12 сеп 2025 | 19:27
  • 22943
  • 12