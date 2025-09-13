Пешич си тръгва, Сърбия търси нов селекционер

Националният отбор на Сърбия по баскетбол ще има нов селекционер след провала на ЕвроБаскет 2025 и загубата от Финландия на осминафиналите. Това потвърди настоящият старши треньор Светислав Пешич.

„Орлите“ се сринаха още в първия мач от елиминациите в Рига. След четири победи и една загуба в груповата фаза, Сърбия претърпя фатален неуспех още на осминафиналите. Веднага след края на двубоя бяха повдигнати въпроси относно бъдещето на Пешич начело на Сърбия. Въпреки че при пристигането си в Белград той заяви, че няма да подава оставка, изглежда, че ще се оттегли от поста, но ще помогне на президента на КФС Небойша Чович при избора на нов.

Въпреки фиаското федерацията застана зад Пешич и насрочи разговори за бъдещето му

Дойде време да се намери нов треньор, който ще може да продължи това, което започнахме. Обещах на Чович, че ще изпълня докрай ролята, която ми възложи при избора на нов селекционер", заяви Пешич пред "Политика".

Опитният специалист спечели сребро на Световното първенство през 2023 година, както и бронзов медал миналата година на Олимпийските игри. В първия си мандат като селекционер на тогавашна Югославия Пешич стана европейски шампион през 2001 година и световен шампион през 2002 година. Кой ще бъде новият селекционер, вероятно ще стане ясно през следващите дни.

Снимки: Imago