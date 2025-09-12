Популярни
  Илияна Йотова след победата на националния тим по баскетбол на колички: Видях невероятен дух

Илияна Йотова след победата на националния тим по баскетбол на колички: Видях невероятен дух

  12 сеп 2025 | 21:49
  • 163
  • 0
"Изключително съм щастлива. Видях невероятен дух, сила и още едно доказателство, че срещу човешката воля не може да има препятствия. Уникални момчета, много сериозен отбор, който вече преминава втора дивизия". Това каза пред БТА вицепрезидентът Илияна Йотова след като националния тим по баскетбол на колички спечели европейското първенство в Самоков, Дивизия C. Срещата се състоя в новата спортна зала "Арена СамЕлион". 

Йотова добави, че отборът ще има големи успехи. Вицепрезидентът награди българския тим. Тя изгледа мача с президента на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков и с президента на БК Рилски спортист Петър Георгиев. 

Другите отбори, които бяха част от Европейското първенство получиха награди от Георги Глушков, от кмета на Община Самоков Ангел Джоргов и други официални лица. 

Глушков заяви, че за него е било голямо удоволствие да гледа майсторство и мъжество. Той поздрави всички отбори за "това, което са показали". 

