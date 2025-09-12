Популярни
Историческа титла за България на Европейското в Самоков

  • 12 сеп 2025 | 20:28
  • 797
  • 0
Историческа титла за България на Европейското в Самоков

Българският национален отбор по баскетбол на колички пренаписа своята история, след като ликува с титлата на европейското първенство в Самоков, Дивизия C. Тимът на Денислав Иванов срази Швеция със 71:44 на финала, който се изигра в "Арена СамЕлион".

Интрига имаше през първото полувреме, но през второто българите показаха познатото си лице на шампионата и сломиха съпротивата на шведите, завършвайки без загуба в шест мача. Вицепрезидентът на България Илияна Йотова изгледа мача заедно с президента на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

По този начин "лъвовете" завоюваха първа титла от европейско първенство на колички, откакто бе създаден отбора. Само преди ден българският тим увенча своето представяне и с промоция в Дивизия B. Третото място на шампионата отиде за отбора на Белгия, който се справи със Сърбия след 71:32 в мача за бронза.

Стартът предвещаваше много интрига с честата смяна на водачеството, като чак в края на първата част българите изкопчиха крехка разлика от точка. Промяна на статуквото липсваше и в началото на следващия период, но силен завършек на първото полувреме за домакините на шампионата бе достатъчен да го нарушат и да поведат с двуцифрена разлика, за да фиксират 33:22 в своя полза.

Българският тим не показа и миг колебание при подновяването на играта, което доведе до аванс от 20 точки след 30 минути игра. В последната част шведите отново не успяха да противодействат на своите съперници, които до края затвърдиха своето превъзходство и се поздравиха със златото.

Ясин Ташдемир бе над всички за победителите с 27 точки, 11 борби и 5 асистенции. Антон Фиков остана на крачка от трипъл-дабъл с 20 точки, 9 овладени под двата ринга топки и 10 завършващи паса. Рамазан Осксуз регистрира 19, 13 борби и 10 завършващи подавания. Бесутин Ахмед завърши с 10 точки за шведите.

Снимка: Mélodie Gagneux

