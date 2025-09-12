Популярни
  Константин Стойков пред Sportal.bg: Публиката във Варна ме надъхва за победа на SENSHI 28

  12 сеп 2025 | 19:31
Българският талантлив кикбоксьор Константин Стойков ще излезе за своята поредна битка на SENSHI 28, която ще се проведе на 13 септември в курорта „Св. св. Константин и Елена“ край Варна. Само на 21 години, Стойков вече е утвърдено име в родния ринг – той е 11-кратен шампион на България по кикбокс и един от най-перспективните млади бойци у нас.

Стойков даде интервю пред Sportal.bg след официалния кантар на SENSHI 28, а на 13-ти ще се изправи срещу опасния бразилец Петрос Де Фрейтас.

"Свърши трудната работа, тежките тренировки и свалянето на килограми. То е винаги неприятно за всеки един боец, независимо от категорията. Сигурен съм, че публиката във Варна ще ме надъха още повече за победа с нокаут. За мен е изключително важно да печеля атрактивно и да нокаутирам съперниците", каза Стойков, а пълното му изказване вижте във видеото.

В досегашната си професионална кариера Константин Стойков има девет изиграни двубоя, като това ще бъде неговата десета поява на професионалния ринг. Той тренира в клуб Dream Varna, където изгражда своите умения от ранна възраст. Боецът е известен със своята дисциплина, интензивни тренировки и внимателен подход към възстановяването, което му позволява да се представя на най-високо ниво.

На SENSHI 28 Стойков ще се изправи срещу бразилеца Petros Natan de Freitas под правилата на KWU Full Contact в категория до 75 килограма. Тези правила комбинират най-доброто от кикбокса, муай тай и карате киокушин – позволяват удари с ръце и крака към тяло и глава, работа с колене в клинч и хвърляния, които трябва да бъдат последвани от ударна техника. Забранени са удари с лакти, в тил, слабини и гръб, както и борба на земя, което прави мачовете динамични, но и безопасни.

Младият боец вече има две победи в SENSHI и сподели, че организацията е една от най-добрите в Европа. В интервюто преди събитието Стойков заяви, че влиза в ринга само с една цел – да побеждава, да демонстрира прогреса си и да затвърди името си сред елита на българските бойни спортове.

