Константин Стойков пред Sportal.bg: Публиката във Варна ме надъхва за победа на SENSHI 28

Българският талантлив кикбоксьор Константин Стойков ще излезе за своята поредна битка на SENSHI 28, която ще се проведе на 13 септември в курорта „Св. св. Константин и Елена“ край Варна. Само на 21 години, Стойков вече е утвърдено име в родния ринг – той е 11-кратен шампион на България по кикбокс и един от най-перспективните млади бойци у нас.

Стойков даде интервю пред Sportal.bg след официалния кантар на SENSHI 28, а на 13-ти ще се изправи срещу опасния бразилец Петрос Де Фрейтас.

"Свърши трудната работа, тежките тренировки и свалянето на килограми. То е винаги неприятно за всеки един боец, независимо от категорията. Сигурен съм, че публиката във Варна ще ме надъха още повече за победа с нокаут. За мен е изключително важно да печеля атрактивно и да нокаутирам съперниците", каза Стойков, а пълното му изказване вижте във видеото.

В досегашната си професионална кариера Константин Стойков има девет изиграни двубоя, като това ще бъде неговата десета поява на професионалния ринг. Той тренира в клуб Dream Varna, където изгражда своите умения от ранна възраст. Боецът е известен със своята дисциплина, интензивни тренировки и внимателен подход към възстановяването, което му позволява да се представя на най-високо ниво.

На SENSHI 28 Стойков ще се изправи срещу бразилеца Petros Natan de Freitas под правилата на KWU Full Contact в категория до 75 килограма. Тези правила комбинират най-доброто от кикбокса, муай тай и карате киокушин – позволяват удари с ръце и крака към тяло и глава, работа с колене в клинч и хвърляния, които трябва да бъдат последвани от ударна техника. Забранени са удари с лакти, в тил, слабини и гръб, както и борба на земя, което прави мачовете динамични, но и безопасни.

Младият боец вече има две победи в SENSHI и сподели, че организацията е една от най-добрите в Европа. В интервюто преди събитието Стойков заяви, че влиза в ринга само с една цел – да побеждава, да демонстрира прогреса си и да затвърди името си сред елита на българските бойни спортове.