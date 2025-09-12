Семьон Болдирев завърши участието си на Световното по бокс

Семьон Болдирев отпадна от Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия. В категория до 85 килограма българският представител загуби след технически нокаут във втория рунд срещу Тийгън Стот.

19-годишният Болдирев изпадна в нокдаун срещу англичанина три пъти във втората част и общо четири пъти в двубоя. Съдията на ринга прекъсна мача 2:46 минути след началото на втория рунд.

Двамата играха по-рано през тази година на четвъртфиналите на Световната купа в Астана, като тогава успехът отново беше за Стот.

Във вечерната програма на шампионата ще участват още двама българи. В категория до 60 килограма седемкратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години Радослав Росенов ще боксира с бразилеца Габриел де Оливейра. Съперникът му е победител от последните три издания на Световната купа на World boxing.

Веднага след този мач на ринга ще се качи и Рами Киуан. Европейският шампион го очаква битка с местната надежда Калъм Мейкин. 25-годишният българин и съперникът му от Англия ще си оспорват място на финала в категория до 75 килограма.