Джордж Лазаров и Михаил Иванов отпаднаха на четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

  • 12 сеп 2025 | 16:48
  • 139
  • 0
Джордж Лазаров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът, който преодоля успешно квалификациите след две победи, загуби от Джеръми Гшвентнер (Великобритания) с 1:6, 0:6 за 68 минути на корта. Преди този двубой той постигна четири поредни победи в надпреварата.

Михаил Иванов пък допусна поражение на четвъртфиналите на двойки. Българинът и Матиес Торес Рамис (Испания) отстъпиха пред Фермин Тенти (Аржентина) и Марлон Ванкан (Германия) с 6:7(9), 1:6 за 94 минути.

