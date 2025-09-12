Откриват най-новия тенис комплекс в Пловдив

На 20 септември ще бъде прерязана лентата на спортната база със 7 клей корта, 3 хард корта, 2 падел игрища на открито и 1 пикълбол игрище до Гребна база.

Тенис клуб „Макс Про“ е създаден през 2020 г. от националния треньор Серафим Грозев и група любители на спорта тенис. Клубът предлага игрища под наем до Гребната база в Пловдив, както и подготовката на начинаещи и напреднали деца и състезатели в различни възрастови групи.

За по-малко от две години ТК „Макс про“ обнови напълно общинската база от четири клей корта, която стопанисва, направи специален фитнес, съобразен с нуждите на състезателите по тенис, съблекални и административно помещение. Отделно от това бяха изградени три чисто нови клей и три чисто нови хард корта на спортната база на Университета по хранителни технологии, както и първите две падел и едно пикълбол игрища на открито в Пловдив.

„Целта ни е базата на ТК „Макс Про“ да предлага отлични условия за няколко вида ракетни спортове, както за спортисти, така и за любители“, споделя Серафим Грозев, управител и главен треньор на клуба.

Клубът се гордее с редица свои възпитаници, сред които са Елизара Янева и Адрияно Дженев - достигали до „Топ 15“ в световната ранглиста за юноши и девойки до 18 г.

Традицията в това отношение продължава като състезателите на ТК „Макс про“ доминират в ранглистите до 12 и 14 г. в България, а тази година държавното отборно първенство до 14 г. при момчетата беше спечелено именно от тях.

Предстои официално откриване на новия тенис комплекс, което ще се състои на 20.09.2025г. от 12:00 часа. По същото време на комплекса ще се провежда състезание по тенис от веригата на „Киндер“ до 12 г.