Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Букурещ

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 60 хиляди долара.

Каратанчева и Сада Нахимана (Бурунди), поставени под номер 2 в схемата, загубиха от Джени Дюрст (Швейцария) и Нина Варгова (Словакия) с 2:6, 4:6 за 82 минути, след като допуснаха четири пробива.

В деветия гейм на втория сет двете спасиха три мачбола, в следващия още един, но съперничките им затвориха срещата с шестата си възможност.

Лиа Каратанчева има пет спечелени титли на двойки от турнири при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF.

