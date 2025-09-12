Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Разследват треньора на легендата Теди Ринер за сексуално насилие

Разследват треньора на легендата Теди Ринер за сексуално насилие

  12 сеп 2025
  • 337
  • 0
Разследват треньора на легендата Теди Ринер за сексуално насилие

Треньорът на петкратния олимпийски шампион по джудо Теди Ринер Ерик Деспезел е подозиран в сексуално насилие, съобщава френският авторитетен вестник "Льо Монд". Комисията за младежта, спорта и обществения живот гледа делото на треньора, който е обвинен в "сексуално насилие и съхранение на снимки, получени в резултат на нахлуването в личния живот" на френска джудистка.

24-годишната състезателка с инициали Л. М. и е трета във Франция в своята категория е подала обвинение срещу Деспезел през пролетта на 2024, като случаят се гледа сега. Тя е заявила, че е видяла камера, скрита в чорап, в банята в дома на треньора, която е използвала.

Решението на комисията ще бъде предадена на прокуратурата, която може да отстрани треньора временно или въобще да му забрани да упражнява професията си.  36-годишният Ринер е олимпийски шампион от Лондон (2012), Рио де Жанейро (2016), Токио (2021) и два пъти от Париж (2024), като има още 12 световни титли и пет пъти е ставал европейски шампион.

