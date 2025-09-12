Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Тунис на Камило Плачи започна с победа над Филипините на Световното

  • 12 сеп 2025 | 15:52
  • 309
  • 0
Националният тим на Тунис, воден от бившия български селекционер Камило Плачи, се наложи над домакините от Филипините с 3:0 (25:13, 25:17, 25:23) в първия мач от Група "А" на Световното първенство по волейбол за мъже в Манила.

Превъзходството на африканците бе чувствително, особено в първия гейм. Това е първо участие на тима на Филипините на Световно първенство, като отборът е на 89-а позиция в ранглистата.

Тимът на Плачи имаше превъзходство в почти всички елементи в мача, като домакините бяха по-ефективни само при сервисите - пет аса срещу два за отбора на Тунис.

Усама Бен Ромдан бе лидер на Тунис със 17 точки - 15 от атака и две блокади. Капитанът на Филипините Бриан Багунас бе най-резултатен в мача с 23 точки - 20 от атака, една блокада и два аса. В група "А" са още отборите на Иран и Египет.

Утре Световното първенство ще продължи с още осем мача, след които е и България - Германия, който ще започне в 12:30 часа българско време.

