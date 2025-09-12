Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Балкан обяви специални привилегии за притежателите на абонаментни карти

Балкан обяви специални привилегии за притежателите на абонаментни карти

  • 12 сеп 2025 | 14:50
  • 400
  • 0
Балкан дава възможност на своите най-верни привърженици да изживеят един вълнуващ сезон 2025/2026.

"С покупката на сезонна карта за домакинските мачове на отбора, феновете не само ще подкрепят любимия си тим, но и ще станат част от емоцията на Евролига", разкриха от клуба на официалния си сайт.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

"Сред специалните привилегии за притежателите на сезонни карти ще бъдат: Резервирани 1000 безплатни билета и организиран транспорт за дербито от първия кръг на Евролигата Апоел Тел Авив - Барселона, което ще се проведе на 30 септември в "Арена София", възможност за безплатен билет или отстъпка до 50% от редовната цена за домакинските мачове на Апоел Тел Авив от Евролигата в София и безплатен билет, отстъпка до 50% или гарантиран редовен билет за домакинствата на Апоел Тел Авив в "Арена Ботевград" срещу някои от най-силните европейски отбори", информираха още от Балкан.

Израелският Апоел Тел Авив ще приеме испанския Реал Мадрид (25 ноември), френския АСВЕЛ Лион Вильорбан (4 декември) и испанския Валенсия (5 февруари 2026 година) именно в Ботевград, а останалите домакински срещи на тима в Евролигата за мъже ще се играят в столицата.

Снимки: Sportal.bg

