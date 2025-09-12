Световен шампион с Аржентина: Някои взимат кокаин и пушат джойнт и получават шест месеца, аз отнесох две години за сироп

Световният шампион с Аржентина от Мондиал 2022 в Катар Папу Гомес е само на седмици от завръщането си на терена. Бившият футболист на Аталанта и Севиля отнесе двегодишно наказание за употреба на допинг през октомври 2023 година, когато даде положителен резултат за употреба на забраненото вещество тербуталин, което беше открито в сиропа за кашлица на децата му. 37-годишният полузащитник е категоричен, че няма намерение да се отказва и дори подписа с члена на Серия А Падуа, където вече тренира с новите си съотборници.

“Първите няколко месеца бяха трудни. В началото ми беше трудно да гледам футбол, изключвах телевизора. За мен футболът бе мъртъв. Изолирах се и започнах да работя с психолог, защото това беше цикъл, от който не можех да изляза. Защо трябва да ме пенсионират по този начин, ако не ми е дошло времето? Защо двама или трима души в костюми и вратовръзки, които никога не са спортували, трябва да решават кога ще се пенсионира,. Получих две години, защото пих от сиропа за кашлица на сина ми. Кой получава толкова? Взимаш кокаин, пушиш джойнт и отнасяш шест месеца. Когато нещата вървят добре, всички са там, а когато не вървят, няма никой. Бях изненадан колко много хора изчезнаха. Нямам намерение да живея със спомени. Не мога да вляза в дома си и да видя гол, който съм вкарал преди пет години. Каква е ползата от това? Най-важно е да се живее в настоящето,” заяви Гомес пред местен подкаст.

Снимки: Gettyimages