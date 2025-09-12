Популярни
»
  Sportal.bg
  Бойни спортове
  3. Канело Алварес и Терънс Крауфорд лице в лице преди суперсблъсъка

Канело Алварес и Терънс Крауфорд лице в лице преди суперсблъсъка

  • 12 сеп 2025 | 13:59
  • 275
  • 0

Канело Алварес и Терънс Крауфорд са готови за битка.

Този уикенд гордостта на Мексико в бокса залага безспорната си титла в супер средна категория срещу Крауфорд в дългоочакван суперсблъсък на стадион „Allegiant“, който ще бъде излъчен на живо по Netflix. Двубоят изправя един срещу друг Алварес, най-популярната звезда в бокса, и Крауфорд, един от най-техничните майстори на ръкавиците в света, независимо от категорията. Крауфорд ще се опита да влезе в историята, като стане първият мъж, спечелил безспорни титли в три различни дивизии в ерата на четирите пояса.

В четвъртък двамата се срещнаха за пресконференцията преди мача, където и двамата запазиха уважителен тон, отдавайки почит на спорта и на възможността, която се открива пред тях. Това уважение се пренесе и в първата им среща лице в лице за седмицата преди двубоя, като двамата нямаха никакви проблеми, стиснаха си ръцете и се прегърнаха, преди да позират за снимки.

Sportal.bg ще отразява в реално време супер-двубоя Канело срещу Крауфорд. Очаква се дуелът да започне около 06:00 часа в неделя сутрин (българско време).

Видео от пълната пресконференция можете да видите тук:

