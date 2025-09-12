Очаквайте на живо: Гърция - Турция

Популярни
  • 12 сеп 2025 | 20:00
  • 689
  • 0
В 21:00 часа българско време тази вечер Гърция излиза срещу Турция във втория полуфинал на ЕвроБаскет 2025. Едно интригуващо балканско дерби между два от най-стабилните отбори в надпреварата дотук. Победителят ще играе на финала с тима на Германия, която по-рано днес срази с 98:86 Финландия в първия полуфинал.

Турците спечелиха своята група с 5 победи и нито едно поражение, а “елините” също завършиха на първо място в групата си, но допуснаха една загуба - 77:80 срещу Босна и Херцеговина.

На осминафиналите Янис Адетокунбо и компания надделяха над Израел, а на 1/4-финалите взеха убедително мача си с Литва.

Турция пък имаше тежък мач срещу Швеция на осминафиналите, но все пак се измъкна, а на 1/4-финалите, далеч по-лесно, Алперен Шенген и съотборниците му надиграха Полша.

