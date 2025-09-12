Александър Василев и Ото Виртанен дават начало на сблъсъка България - Финландия

Двубоят между Александър Василев и Ото Виртанен дава началото на сблъсъка между България и Финландия за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Това стана ясно след тегленето на жребия за срещата между двата тима, което се проведе в хотел DoubleTree by Hilton в Пловдив.

Програмата стартира в събота в 12:00 часа с два мача на сингъл. Финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите Александър Василев е избран от капитана на българския отбор - Валентин Димов, за втора ракета за България, докато шампионът от турнира от Големия Шлем в Ню Йорк Иван Иванов ще бъде първа ракета и по този начин ще се превърне в най-младия състезател, играл за България на сингъл за Купа „Дейвис“. Във втория мач от съботната програма той ще срещне първата ракета на Финландия - Емил Руусувуори.

В неделя срещите започват в 11:00 часа със сблъсъка на двойки. В него Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу тандема Хари Хелиоваара и Ееро Васа. След този двубой предстоят още два мача на сингъл, противопоставящи съответно първите и вторите ракети на двете страни. Играе се до три победи от пет възможни мача.

При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.