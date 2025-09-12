Популярни
Карлос Алкарас потвърди участие на турнира "Лейвър къп"

  • 12 сеп 2025 | 13:22
Световният номер 1 в мъжкия тенис и шампион от Откритото първенство на САЩ Карлос Алкарас (Испания) потвърди участие в тазгодишния отборен турнир "Лейвър Къп". Демонстративната надпревара ще се проведе в Сан Франциско от 19 до 21 септември.

След това испанецът ще играе в турнира АТП 500 в Токио, който започва на 24 септември.

Алкарас ще бъде придружен от втория си треньор Самюел Лопес. Старши треньорът Хуан Карлос Фереро ще бъде в ложата на световния номер 1 на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, съобщават испанските медии.

Алкарас обаче ще пропусне срещата на Испания за Купа "Дейвис". Тимът ще играе срещу Дания на 13 и 14 септември в Марбея.

