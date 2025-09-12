Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  България (U17) завърши лагера в Германия с победа и два хикса

България (U17) завърши лагера в Германия с победа и два хикса

  • 12 сеп 2025 | 11:10
  • 481
  • 0
България (U17) завърши лагера в Германия с победа и два хикса

България U17 завърши своя лагер, който се явяваше част от подготовката за европейските квалификации, които ще се проведат през месец октомври. 

Подопечните на треньора Светослав Петров се събраха на базата в НСА на 2 септември, след което заминаха за подготовка в Кайзерау, Германия. 

По време на лагера бяха изиграни три контроли, както следва:  

Фортуна Дюселдорф - България U17 2:2

  Голмайстори:  

Мартин Петков 
Ернан Ангелов

  Борусия Дортмунд - България U17 1:1

  Голмайстори: Андрей Грозданов  

Вестфалия - България U17 0:2

  Голмайстори: 

Петър Благоев 
Андрей Грозданов   

България U17 ще играе европейски квалификации в края на Октомври, в които ще се изправи срещу отборите на Словакия, Швейцария и Сан Марино. Двубоите ще се проведат от 28.10-03.11 в Словакия.

