България (U17) стартира подготовка

Юношеският национален отбор на България (U17) стартира лагер, който се явява част от подготовката за европейските квалификации, които ще се проведат през месец октомври.

Българският отбор е в група 10 заедно с Швейцария, Сан Марино и домакините на минитурнира Словакия.

След няколко тренировки на базата на НСА, където тимът се подготвя в последните два дни, селекционерът Светослав Петров ще заведе групата си в Германия. Тя е от 22 футболисти, като двама от тях играят в чужбина. Там отборът ще изиграе три контролни срещи:



6.09 - Фортуна Дюселдорф U17 (Дюселдорф)

09.09 - Борусия Дортмунд U17 (Дортмунд)1

1.09 – Сборен отбор на региона Вестфалия U17 (Кайзерау)

Списък с повиканите играчи:



Вратари: Александър Панайотов (Лудогорец Разград), Алек Здравков (Левски София)



Защитници: Мартин Пенчев (Черно море Варна), Светослав Иванов и Максимилиан Лазаров (двамата от Славия), Тимур Мустафа и Преслав Стойков (двамата от Лудогорец), Александър Ценов (Левски Сф), Никола Калчев (Аугсбург, Германия), Виктор Иванов (Септември София)



Полузащитници: Беки Сезай (Галатасарай, Турция), Ернан Ангелов и Георги Камбитов (двамата от Левски Сф), Александър Вутов (Септември Сф), Ястиян Георгиев (Лудогорец Рз), Мартин Петков (Ботев Пловдив)



Нападатели: Александър Маринов (Септември Сф), Петър Байряков (Ботев Пловдив), Кирил Петров (Черно море Варна), Лазар Петров (Левски София), Андрей Грозданов (Септември Сф), Петър Благоев (Славия)