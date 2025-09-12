Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Венецуела
  3. Венецуела и Перу останаха без селекционери

Венецуела и Перу останаха без селекционери

  • 12 сеп 2025 | 11:07
  • 75
  • 0
Венецуела и Перу останаха без селекционери

Венецуела уволни селекционера Фернандо Батиста, след като мъжкият национален отбор отново не успя да се класира за Световното първенство. Венецуела, единственият южноамерикански тим, който никога не е участвал на Мондиал, стигна до последния кръг на квалификациите, нуждаейки се от победа над Колумбия, за да си осигури седмото място в класирането, което дава право на участие в плейофите. Но отборът на Батиста загуби с 3:6, а Боливия победи Бразилия с 1:0, за да си осигури място в плейофите. Футболната федерация на Венецуела заяви, че 55-годишният Батиста, който прекара 20 месеца начело, е уволнен "поради факта, че целите в този цикъл не бяха постигнати".

Перу освободи селекционера Оскар Ибанес, след като отборът завърши девети в световните квалификации, в които участваха десет държави. 58-годишният Ибанес, който беше назначен за временен треньор след уволнението на Хорхе Фосати, спечели само един от шестте си мача начело. Перу за последно игра на Световно първенство през 2018 година. Аржентина, Бразилия, Еквадор, Уругвай, Колумбия и Парагвай се класираха за Мондиала следващото лято.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

  • 12 сеп 2025 | 07:36
  • 633
  • 0
Барселона предлага нов договор на талант от школата

Барселона предлага нов договор на талант от школата

  • 12 сеп 2025 | 06:58
  • 1703
  • 0
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 10993
  • 5
В Португалия обявиха Роналдо за "Най-великия за всички времена"

В Португалия обявиха Роналдо за "Най-великия за всички времена"

  • 12 сеп 2025 | 06:16
  • 5615
  • 7
Капитанът на Дженоа удължи договора си

Капитанът на Дженоа удължи договора си

  • 12 сеп 2025 | 06:04
  • 1074
  • 0
Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

  • 12 сеп 2025 | 05:25
  • 1167
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

  • 12 сеп 2025 | 10:40
  • 2643
  • 5
Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 2878
  • 0
Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

  • 12 сеп 2025 | 07:30
  • 2616
  • 2
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 5556
  • 3
Арда приема ЦСКА в Стара Загора

Арда приема ЦСКА в Стара Загора

  • 12 сеп 2025 | 07:48
  • 15241
  • 7
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 10993
  • 5