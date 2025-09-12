Популярни
Светлин Станчев за гостуването в Нови пазар

  • 12 сеп 2025 | 10:26
  • 186
  • 0
Утре, едноименния тим на Аксаково играе в Нови пазар с местния Ботев. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Победата в последния мач, внесе увереност и успокоение в младите ни футболисти. Трябва да продължим на педали. Имаме здравословни проблеми. Предстои тежко гостуване. Трудно се играе в Нови пазар. Съперникът е опитен. Нужно е да изиграем 90 минути пределно мобилизирано. Показали сме, че го можем. Просто трябва да го направим пак. Естествено ще търсим точки“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.

