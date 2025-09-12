Йордан Миленов: Задължителна победа

Ботев (Нови пазар) приема утре едноименния тим на Аксаково. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Играем добре от началото на сезона. Загубихме обаче и трите си мача от първенството. Това подсказва, каква ще е целта ни в предстоящия двубой – победа. За да я постегнем обаче, трябва излезем максимално мобилизирани и да изиграем 90-те минути с пределна концентрация. Съперникът е коварен. Имаме обаче достатъчно опит за да се справим“, коментира пред Sportal.bg Йордан Миленов, играещ президент на Ботев.