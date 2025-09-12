Евгений Гащук за гостуването в Търговище

Утре, втория отбор на Фратрия (Варна) играе в Търговище със Светкавица. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„В хода на мачовете играем както трябва и демонстрираме потенциала си. В определени моменти обаче се разконцентрираме и допускаме елементарни грешки. Съперниците се възползват и ни наказват. Така само за няколко минути изпуснахме победата в последния ни двубой. Предстоящият мач срещу Светкавица ще е повече борба. Съперникът ще е затворен. Инициативата ще е в нас. Важно е да имаме контрол над топката. Винаги искаме да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Евгений Гащук от треньорския щаб на Фратрия.