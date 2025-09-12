Популярни
Геша: Винаги да сме на ниво

  • 12 сеп 2025 | 10:00
  • 299
  • 0

Септември (Тервел) приема утре Устрем (Дончево). Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът се представя добре от началото на сезона. Винаги ни е трудно срещу него. Отчитаме това и подхождаме с уважение към всеки противник. За нас най-важното е да излизаме максимално мобилизирани за всеки двубой. Правим ли го, няма от какво да се притесняваме. Имаме нужния потенциал и опит за да побеждаваме. Доказали сме го вече. Ако не го постигаме в предстоящите двубои, причината ще е в нас“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември

