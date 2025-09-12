Популярни
Лаури Марканен се вдъхновява от постиженията на Дирк Новицки

  • 12 сеп 2025 | 09:37
  • 246
  • 1
Лаури Марканен се вдъхновява от постиженията на Дирк Новицки

"Всичко, което ни интересува е подготовката за предстоящия мач", заяви голямата звезда на националния отбор по баскетбол на Финландия Лаури Марканен преди полуфиналния двубой от Евробаскет 2025 срещу Германия днес от 17:00 часа българско време в латвийската столица Рига.

Вторият полуфинал е насрочен за 21:00 часа и противопоставя Гърция и Турция.

Маркканен, който записва средно 24.7 точки и 7.9 борби на мач, представлявайки страната си това лято, подчерта: "Подготвяме се за двубоя, това е всичко, което ни интересува. Хубаво е, че стигнахме до този етап. Това беше една от целите ни, но вече сме концентрирани върху срещата с Германия."

Финландският баскетболист на Юта Джаз беше попитан за вдъхновението си от Дирк Новицки, който изведе държавния състав на Германия до исторически постижения.

"Говорил съм с него няколко пъти. Той е страхотен човек и беше страхотен играч. Просто се опитвам да направя нещо подобно на това, което той направи. Той беше един от най-великите за всички времена, така че неговият път не е лесен за следване, но се старая да направя всичко възможно", обясни Лаури Марканен, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net.

"Имам високи очаквания към себе си и знаех, че няма да бъде лесно. Опитвам да давам най-доброто, на което съм способен, всеки ден и наистина да помагам на отбора да печели", каза още Марканен преди полуфиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже.

